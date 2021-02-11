Muğlaspor'da umutlar tükeniyor
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Muğlaspor'da umutlar tükeniyor

11.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:16
Muğlaspor'da umutlar tükeniyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u da evinde öne geçtiği maçta 90'ıncı dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüyle elinden kaçıran Muğlaspor, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u da evinde öne geçtiği maçta 90'ıncı dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüyle elinden kaçıran Muğlaspor, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Ligde bu sezon çıktığı 19 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Muğla, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle hanesine sadece 10 puan yazdırabildi. Sezon sonunda 4 takımın mendil sallayıp amatör kümeye gerileyeceği grupta bitime 13 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisinde son sırada kalan yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki haftalarda kurtuluş için son kozlarını oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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