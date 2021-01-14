Muğlaspor'da Tevfik Ata Tekin dönemi kısa sürdü
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Muğlaspor'da Tevfik Ata Tekin dönemi kısa sürdü

14.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:47
Muğlaspor'da Tevfik Ata Tekin dönemi kısa sürdü

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Silivrispor'la oynadığı erteleme maçını kaybederek ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Muğlaspor'da Teknik Direktör Tevfik Ata Tekin istifa etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Silivrispor'la oynadığı erteleme maçını kaybederek ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Muğlaspor'da Teknik Direktör Tevfik Ata Tekin istifa etti. Görevde olduğu 5 maçta puan alamayan Tekin'in yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği açıklandı. Yeşil-beyazlı yönetimde Basın Sözcüsü Osman Pala, "Teknik Direktörümüz Tevfik Ata Tekin, dün akşam saatlerinde görevden ayrılmak istediğini belirterek istifasını yönetimimize iletmiştir. Bugün öğle saatlerinde Başkanımız Hüseyin Nizamoğlu önderliğinde toplanan yönetim kurulumuz, Tevfik Ata Tekin'in istifasının kabulüne karar vermiştir. Sayın Tekin'e bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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