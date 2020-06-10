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Muğlaspor'da takım kaptanı görevi bıraktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Muğlaspor'da, takım kaptanı Muratcan Bölükbaşı, futbolcular ve yönetim arasında yaşanan konaklama krizi sonrası kaptanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Muğlaspor'da takım kaptanı görevi bıraktı
10.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:14

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Muğlaspor'da, takım kaptanı Muratcan Bölükbaşı, futbolcular ve yönetim arasında yaşanan konaklama krizi sonrası kaptanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerek saha içi gerek saha dışı performansının takdirini Muğla halkına bıraktığını ifade etti.

Görülen lüzum üzerine takım kaptanlığından ayrıldığını belirten Bölükbaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Görev verildiği andan itibaren kutsal bildiğim, severek ve aidiyet duygusu ile yaptığım, iyisiyle kötüsüyle gerek saha içi performans gerek saha dışı idare etme kabiliyetinin takdirini Muğla halkına bıraktığım Muğlaspor takım kaptanlığı görevini, görmüş olduğum lüzum üzerine 09.06.2020 tarihi itibarıyla bırakmış bulunmaktayım."

Play-off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takımın 26 yaşındaki forveti Bölükbaşı, ligde şu ana kadar kaydettiği 20 golle Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Serdar Deliktaş ile Türkiye liglerindeki gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Kaynak: AA

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