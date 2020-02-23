Muğlaspor'da sahada protesto

23.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:42

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24 hafta sonunda topladığı 36 puanla 5'inci sırada bulunan Muğlaspor'da futbolcular peşinat ve maç başı olmak üzere yaklaşık 500 bin TL tutarındaki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Osmaniyespor maçında protestoda bulundu.

Santra vuruşunun ardından yeşil-beyazlı futbolcular, 1 dakika boyunca sahanın ortasında hareket etmezken, konuk takım oyuncuları da aralarında top çevirdi.

Kaynak: DHA