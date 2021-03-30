Muğlaspor'da Nizamoğlu devam dedi
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Muğlaspor'da Nizamoğlu devam dedi

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Spor
Muğlaspor'da Nizamoğlu devam dedi

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Muğlaspor'da başkan Hüseyin Nizamoğlu, başkanlık görevine talip çıkmaması durumunda yönetim kurulunu güçlendirerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Muğlaspor'da başkan Hüseyin Nizamoğlu, başkanlık görevine talip çıkmaması durumunda yönetim kurulunu güçlendirerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

Ligde kalan maçlarda onurlu mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Nizamoğlu, "Bu sezon hakemlerin hatalı kararlarından çok puan kaybettik. Pandemi de bizi olumsuz etkiledi. Seyircisiz maçlar oynandı. Geçen yıl 3 milyon TL harcadık. Bu yıl da neredeyse aynı rakamı harcadık. Bunun yaklaşık 500 bin TL'si koronavirüs testlerine gitti. Kulübün gelirlerinde ciddi düşüş oldu" dedi.Takımın bu durumda olmasından dolayı üzgün olduklarını belirten Nizamoğlu, "Talip çıkarsa kongre kararı alacağımızı söylemiştim. Spor kulüpleri emek gerektiren yerler. Göreve talip çıkmazsa yönetim kurulunu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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