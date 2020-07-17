Muğlaspor'da moraller yerinde TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Antalya'daki Play-Off yarı finalinde 23 Temmuz Perşembe günü Somaspor'la karşılaşmaya hazırlanan Muğlaspor, taraftarların antrenman ziyaretiyle moral buldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Antalya'daki Play-Off yarı finalinde 23 Temmuz Perşembe günü Somaspor'la karşılaşmaya hazırlanan Muğlaspor, taraftarların antrenman ziyaretiyle moral buldu. Atatürk Stadı'ndaki akşam antrenmanını ziyaret eden taraftarlar sosyal mesafeli olarak tribünde meşale yakıp tezahüratlarla koronavirüs salgını nedeniyle Play-Off'ta yanlarında olamayacakları takıma moral verdi. Muğlaspor, yöneticilerin kahvaltı ve yemek organizasyonlarıyla da stres atarken son olarak tesislerde barbekü partisi düzenlendi. Antalya seyahati öncesi koronavirüs testinden de geçen yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan kaleci Hasan Çelebi, Play-Off'ta forma giyemeyecek.



Kaynak: DHA