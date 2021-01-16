Muğlaspor'da Mehmet Akbulut dönemi
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Muğlaspor'da Mehmet Akbulut dönemi

16.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:10
Muğlaspor'da Mehmet Akbulut dönemi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Akbulut'la anlaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Akbulut'la anlaştı. Tavfik Ata Tekin'in istifa etmesinin ardından arayışlara başlayan yeşil-beyazlılar Akbulut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Alanya Kestelspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Demir Grup Sivasspor, Türk Telekomspor, Aytemiz AIlanyaspor, Fatsa Belediyespor, Körfezspor, Ankara Demirspor, Altındağspor gibi kulüplerde antrenörlük ve teknik adamlık görevlerinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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