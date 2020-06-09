Muğlaspor'da Kovid-19 testi yapılan futbolcuların kurallara uymadıkları iddia edildi
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Muğlaspor'da Kovid-19 testi yapılan futbolcuların kurallara uymadıkları iddia edildi

TFF 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Muğlaspor'da, koronavirüs testi yapıldıktan sonra öğrenci yurduna yerleştirilen futbolcuların, sonucu beklemeden kulüp binasına gittikleri belirtildi.

Muğlaspor'da Kovid-19 testi yapılan futbolcuların kurallara uymadıkları iddia edildi
09.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:29

TFF 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Muğlaspor'da, koronavirüs testi yapıldıktan sonra öğrenci yurduna yerleştirilen futbolcuların, sonucu beklemeden kulüp binasına gittikleri belirtildi.

Yeşil-beyazlı ekip, 18 Temmuz'da başlayacak lig öncesi kalan 6 maç için hazırlıklara başladı. 26 futbolcu ve kulüp çalışanları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testinden geçirildi.

Hazırlık kampı için Ortaköy Mahallesi'ndeki antrenman sahası yakınında bulunan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Yurduna yerleştirilen futbolcuların, aynı yemekhane ve tuvaleti kullandıkları, gardiyanlarla aynı binayı paylaştıkları ve hijyen koşullarının yetersizliği iddiasıyla yurttan ayrıldıkları ve Muslihittin Mahallesi'nde bulunan Bülent Akça Tesisleri'ne geçtikleri bildirildi.

"Tedirginliğimizin sebebi oyuncuların sağlığı"

Kulüp Başkanı Erol Kapiz, AA muhabirine, 48 kişilik ekip kadrosundan kente gelen 26 oyuncuya test yapıldığını ve futbolcuların, test sonuçlarını beklemeden yurttan ayrıldığını söyledi.

Kendisine de koronavirüs testi yapıldığını dile getiren Kapiz, geceyi, futbolculara tahsis edilen öğrenci yurdunda geçirdiğini belirtti.

Yurda yerleştirilen futbolcuların yüzde 80'inin tek kişilik odalarda kaldığını anlatan Kapiz, "Öğrenci yurdu belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Her türlü tedbir alındı. Gardiyanlar ile oyuncular ayrı bloklarda konaklıyor. Mutfakları da ayrı. Tedirginliğimizin sebebi oyuncularımızın sağlığı. Allah korusun içlerinden bir tanesinin test sonucu pozitif çıkarsa vicdanen nasıl hesap veririz?" dedi.

- "Test boşa gitti"

Kapiz, Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı doğrultusunda 26 futbolcunun birbirlerine temas etmeden hastaneye getirilerek teste tabi tutulduğunu kaydetti.

Futbolcuları, test sonuçları çıkıncaya kadar birbirleriyle temas etmemeleri konusunda uyardıklarını belirten Kapiz, "Ancak onlar tesislere dönerek sosyal mesafeyi hiçe saymış oldular. Akşam saatlerinde kulüp doktorumuzdan, yapılan testlerin boşa gittiği yönünde rapor aldık. Pozitif çıkan oyuncumuz olursa karantina uygulanabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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