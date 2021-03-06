Muğlaspor'da kongre sesleri

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Muğlaspor'da başkan Hüseyin Nizamoğlu, "Başkanlığa talip olan varsa kongre kararı alabiliriz" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın ligde başarılı olması için yönetim kurulu ile birlikte gece gündüz demeden, maddi manevi yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Nizamoğlu, "Talep gelmesi halinde hemen genel kurul kararı alabiliriz. Aksi takdirde olağanüstü genel kurulumuzu lig sonunda yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı