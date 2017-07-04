Muğlaspor'da Berkay Yuvaya Döndü

SPOR Toto 3'üncü. Lig'de transferin hareketli takımı Muğlaspor, Van Büyükşehir Belediyespor'dan eski golcüsü Berkay Yüksel'i yuvaya döndürdü.



Muğlaspor'da 2009 yılında profesyonel olan 27 yaşındaki Berkay, daha sonra Kızılcabölükspor, Anadolu Üsküdar, Afjet Afyonspor, Erdekspor ve Tavşanlı Linyitspor formalarını da giydi. Yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden golcü Berkay, takımın başarısı için tüm takım arkadaşları ile birlikte var gücü ile çalışacağını söyledi.



- Mugla