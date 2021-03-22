Muğlaspor'da Akbulut gitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Kozanspor'a da 2-1 mağlup olarak bitime 8 maç kala kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muğlaspor'da teknik direktör Mehmet Akbulut'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, Akbulut ve ekibinin sözleşmelerinin feshedildiğini açıklayıp bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi. Muğlaspor'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Egemen Urhan ve Tevfik Ata Tekin de görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN