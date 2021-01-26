Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti
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Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti

26.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:33
Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı. Muğlaspor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Futbolcularımızdan Cantürk Güngör, İlkay Gül, Asım Aksungur ve Zeki Sinanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muğlaspor Kulübü'ne bu zamana kadar yapmış oldukları katkılardan dolayı oyunculara teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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