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Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Muğlaspor'un kulüp başkanvekili Gülen Bütüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 26 futbolcunun test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı
09.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:57

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Muğlaspor'un kulüp başkanvekili Gülen Bütüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 26 futbolcunun test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Bütüner, Güzel Sanatlar Lisesi Erkek Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, 18 Temmuz'da başlayacak lig öncesi 26 futbolcu ve kulüp çalışanlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testinden geçtiğini hatırlattı.

Test sonrası futbolcular için Ortaköy Mahallesi'ndeki antrenman sahası yakınındaki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Yurdu'nun tahsis edildiğini, ancak futbolcuların hijyen koşullarını bahane ederek yurttan ayrıldıklarını anlatan Gülen Bütüner, geceyi Bülent Akça Tesisleri'nde geçirdiklerini belirtti.

Futbolcuların test sonuçlarının açıklandığını dile getiren Bütüner, "Kovid-19 testi yapılan 26 futbolcumuzun sonuçları negatif çıkmıştır." dedi.

"Futbolcuların her türlü eyleminde tutanak tutulacak"

Toplantıda, basın mensuplarını yurdu gezdiren Bütüner, yurtta alınan önlemler ve oyunculara sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi.

Yönetim olarak futbolcuların sağlığından ve konforundan sorumlu oldukları için her türlü tedbiri sağladıklarını anlatan Bütüner, şunları söyledi:

"Dün saat 23.30'a kadar buradaydım. Alınan önlemleri tek tek kontrol ettim. Hijyen, sağlık, barınma ve yemek koşulları son derece dikkatli ve özenle sağlandı. Kulüp personelimiz çaycımıza kadar buraya geldi. Yemeğimiz burada pişecekti. Buradan ayrılmış olmaları bizi son derece üzdü. Yurtta internet ve televizyon olmadığı yönünde eleştiriler yapıldı. Sadece bir gece internetsiz kalacaklardı. Televizyon zaten vardı. Bugün internet bağlantısı da sağlanacaktı. Yeterli koşullar bizim nazarımızda oluşmuştu."

Salgının hafife alınmayacak kadar ciddi bir durum olduğunu dile getiren Bütüner, yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, ancak futbolcuların aynı duyarlılığı gösteremediğini bildirdi.

Bu saatten sonra yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğunu kabul etmeyeceklerinin altını çizen Bütüner, "Bundan sonra futbolcuların her türlü eyleminde tutanak tutulacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacak." diye konuştu.

Bütüner, yurdun mevcut konumunun antrenman sahasına yürüme mesafesinde olduğunu için burayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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