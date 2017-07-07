Muğlaspor'a Genç Kan

SPOR Toto 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, bugün İnegölspor altyapısından 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Aktaş ve Nazilli Belediyespor altyapısından 19 yaşındaki stoper Mithat Doğramacı ile anlaştı.



Futbola Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da başlayan Yağız, Bursaspor altyapısında da top koşturdu. Erdemspor'da futbol hayatına başlayan Mithat ise bir dönem Pamukspor'da görev aldı. İki genç oyuncu da yeşil-beyazlı formayı giyecekleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdiler.



- Muğla