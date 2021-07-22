Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu

Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ülkemizi 57 kg'da temsil eden Selvi İlyasoğlu ABD'li Marina Cosme'yi 6-0 çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren'i 4-3, yarı finalde de Avrupa 2'ncisi Rus rakibi Angelina Pervukhina'yı 5-2 yendi. Güreşçimiz finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele etti.

Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu oldu

Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu
Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 21:35:22. #1.14#

title