Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı
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Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı

Muğla'nın Milas ilçesinde pazarcılık yapan Ercan Ülgül (31), alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.

05.09.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:33

Muğla'nın Milas ilçesinde pazarcılık yapan Ercan Ülgül (31), alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.

Önce paranın sahte olduğunu düşünen Ülgül, yaptığı araştırmada "0" rakamı bulunmayan 50 liralık banknotun para sayma makinesinden de sorunsuzca geçmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.

Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.

Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.

Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, "Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım." ifadelerini kullandı.

Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı

Kaynak: AA

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