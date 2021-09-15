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Muğlalı okçudan Türkiye rekoru

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muğlalı okçudan Türkiye rekoru

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Emircan Haney, Antalya'da düzenlenen 2021 Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Emircan Haney, Antalya'da düzenlenen 2021 Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı. 2021 TSP-4 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na katılan Emircan Haney, 710 puan ile yeni gençler rekorunun sahibi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan karışık takım yarışmasında birinci olarak altın madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney İzmir'de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı. Emirhan Haney, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Türkiye rekoru kırdığım için mutluyum. Bu başarıda bize büyük desteği olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e ve antrenörümüz Ejder Sözen'e sonsuz teşekkürler ederim. Bundan sonra da tüm şampiyonlarda göstermiş olduğum bu başarıyı devam ettirmek en büyük amacım" dedi.


Muğlalı okçudan Türkiye rekoru

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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