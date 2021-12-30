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Muğlalı okçu Türkiye şampiyonu oldu

Muğlalı okçu Türkiye şampiyonu oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Songül Lök, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından Samsun'da düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay genç kadınlarda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

SAMSUN (DHA) - Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Songül Lök, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından Samsun'da düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay genç kadınlarda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, 97 kulüpten 233'ü kadın toplam 528 okçu katıldı.

TOF tarafından 4-7 Ocak tarihleri arasında Samsun'da Salon Federasyon Kupası gerçekleştirilecek. Hemen ardından seçme havuzunda ilk 16 sırada bulunan sporcular 8-9 Ocak'ta Milli Takım Seçme Yarışması'na katılacak. Muğla Büyükşehir Belediyespor okçularından Emircan Haney milli havuzda ikinci, Hazal Burun dördüncü, Songül Lök beşinci sırada yer alıyor.


Muğlalı okçu Türkiye şampiyonu oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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