Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı
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Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı

Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Spor

Okçulukta son yıllarda elde ettikleri uluslararası başarılarla ülkemizi gururlandıran Muğlalı sporculardan Hazal Burun, Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü.

Okçulukta son yıllarda elde ettikleri uluslararası başarılarla ülkemizi gururlandıran Muğlalı sporculardan Hazal Burun, Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü. Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi olan Muğla Büyükşehir Belediyespor sporcusu Hazal, ay yıldızlı takımla katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz kazandı. Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenen şampiyonada Hazal Burun, Nehir Sarıhan ve Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadın takımı dünya ikincisi, Hazal ve Abdullah Aslım'dan oluşan makaralı yay kadet karışık takımı ise dünya üçüncüsü oldu.

Genç yaşında birçok uluslararası madalyası bulunan Hazal Burun, geçen hafta Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'nda yıldız kadın bireysel makaralı yay kategorisinde altın madalyayı boynuna takmıştı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Hazal'ı başarılarından dolayı kutlayıp, "Öğrencilerimiz akademik başarılarının yanında sportif alanda göstermiş oldukları başarılarla da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Yatağan Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Hazal Burun, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarısına bir yenisini daha ekledi. Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda ülkemize iki madalya birden kazandırarak ülke olarak afetlerin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde hepimizin yüreğine su serpti. Hazal'ı kutluyor, bizlere yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum" dedi.


Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı
Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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