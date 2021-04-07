Muğlalı milli binicinin çapraz bağları koptu

Binicilik sporunda sayısız Türkiye şampiyonlukları bulunan Muğlalı milli sporcu Gökhun Çilingir'un sol diz ön çapraz bağı antrenman yaparken koptu.

Binicilik sporunda sayısız Türkiye şampiyonlukları bulunan Muğlalı milli sporcu Gökhun Çilingir'un sol diz ön çapraz bağı antrenman yaparken koptu. Ankara'da Prof. Dr. Mehmet Binnet tarafından başarılı bir operasyon geçiren Çilingir'in 6 ay yarışlardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gökhun Çilingir, "Birkaç gün içerisinde fizik tedaviye başlayacağız. Doktorumun bana söylediğine göre 6 ay sonra sahalara dönebileceğim. Hedefim ekim ayında Ankara'da yapılacak TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları'nda yarışmak. Arayan ve geçmiş olsun dileğinde bulunan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN