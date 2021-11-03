Muğlalı kickboksçu Büşra'dan büyük başarı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Spor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor yöneticiliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak, Dünya Kickboks Şampiyonası'nda 65 kilogram kadınlar full contact kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor yöneticiliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak, Dünya Kickboks Şampiyonası'nda 65 kilogram kadınlar full contact kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. İtalya'da 15-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Büşra Demirayak, Ay-Yıldızlı kafileyle Türkiye'yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, gümüş madalyayı boynuna takarken, millilerimiz organizasyondan 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 42 madalyayla döndü.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Spor Haberleri
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