Muğlalı İş İnsanı Mevlüt Acar, Öğrencilerimizle Buluştu

Acarlar A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Muğlalı iş insanı Mevlüt Acar, Üniversitemiz öğrencileri ile buluştu.

Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi'nde, ülkemizi ve ilimizi dünya çapında temsil eden başarılı iş insanı Mevlüt Acar'ın konuk olduğu söyleşi düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı ve Üniversitemiz personelinin katılımıyla gerçekleşen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşi öncesi Üniversitemiz, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Muğla'ya hizmet eden iş insanlarının yaşam öykülerinin anlatıldığı "Nasıl Başardım? " adlı biyografik belgesel serisinin ilk bölümü izletildi.

Ardından Mevlüt Acar, yaklaşık yarım asırlık yaşam tecrübesini, hayallerini ve hedeflerini öğrencilerimize aktardı. Söyleşide Mevlüt Acar, öğrencilerimizden gelen soruları da yanıtladı.

Program, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in Mevlüt Acar'a teşekkür belgesi ile Üniversitemiz tarafından üretilen hijyen kitini takdim etmesinin ardından sona erdi.

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