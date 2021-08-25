Muğlalı genç sporcular yangından etkilenen bölgeler için sahada

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nin gönüllü genç sporcuları, il genelinde son dönemde meydana gelen yangınlardan etkilenen mahallelerde destek çalışmaları yapıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nin gönüllü genç sporcuları, il genelinde son dönemde meydana gelen yangınlardan etkilenen mahallelerde destek çalışmaları yapıyor. Muğla ve ilçelerinde geçen ay ve bu ay başında yaşanan yangın felaketlerinde binlerce hektar orman kül olurken, onlarca ev de zarar gördü. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 ayrı yangın bölgesi için 4 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Yangından etkilenen mahallelerde gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve kültürel faaliyetler planlandı. 12 Ağustos'ta başlayan destek çalışmalarında 3 gençlik merkezi müdürü, 12 gençlik lideri, 200 gönüllü genç, 16 antrenör ve 2 psikolog görev yapıyor.

Milas, Bodrum Yatağan , Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde yapılan çalışmalarda, Uşak, Manisa, Aydın, İzmir başta olmak üzere diğer illerden gelen gönüllü gençlerle birlikte Muğla Gençlik Merkezleri gönüllü gençlerinin oluşturduğu 200 kişilik grup, yangından etkilenen mahallelerdeki 2000 haneye ulaşarak 800'e yakın genç ve çocuğun katıldığı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün afete yönelik destek hizmetleri çalışma planına göre gençlik liderleri, gençlik merkezlerine bağlı gönüllü gençler ve antrenörler tarafından yangından etkilenen mahallelerde başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlara yönelik destek çalışmaları planlanıyor. İhtiyaçların belirlenerek ilgili mercilere iletilmesi ve çeşitli etkinlikler yapılması için GSİM bünyesindeki gençlik liderleri, gönüllü gençler, antrenörler ve psikologlarında katılımıyla yangından etkilenen mahallelerde çalışmalar devam ediyor.SPORLA DESTEKMuğla GSİM gönüllüleri alan çalışması yapılan mahallelerde çocuklara ve gençlere yönelik sportif ve kültürel faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyor. Basketbol, ayak tenisi, voleybol, badminton, bocce, dart, okçuluk gibi sporlar, mendil kapmaca, matrak, dokuztaş gibi oyunları kapsayan bu etkinliklerde çocuklara ve gençlere kitap, top, satranç, tişört, oyuncak ve hediyeler dağıtıl ılıyor. Mahallelerde çevre temizliği, hayvanlar için mama dağıtımı yapılıp, gönüllü müzik grupları ile birlikte mini konserler düzenleniyor. İLMAN, "AMACIMIZ MORAL MOTİVASYONU YÜKSELTMEK"Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, "İlimiz genelinde çeşitli ilçelerimizde yaşanan yangın afetiyle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 17 tesisimizi yangınlara mücadele için tahsis ettik. Yurtlarımızda afetzede ve görevliler olmak üzere toplam 3200 kişiye barınma hizmeti sağladık. Spor tesislerimiz helikopterlerinin yakıt ikmal alanı oldu. Bazı tesislerimiz ve gençlik merkezlerimiz yardım toplama merkezi olarak hizmet verdi. 351 personelimiz bu kapsamda aktif olarak görev aldı" dedi.

İlman, "Yangınların bitmesiyle birlikte yangından etkilenen 9 ilçemizde bulunan 55 mahalleye yönelik çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik destek çalışmalarına hızla başladık. Temel amacımız yangından etkilenen mahallelerde çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek. Aynı zamanda amacımız gençlerimizle onları buluşturarak gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirmeleridir. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz mahallelerde birçok sosyal sportif etkinlikler gençlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde ve aylarda devam edecektir" diye konuştu.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün