Muğlalı arıcılardan Erzurumlu arıcıya yardım eli
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Muğlalı arıcılardan Erzurumlu arıcıya yardım eli

Muğlalı arıcılardan Erzurumlu arıcıya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğlalı arıcılar aracı kaza yapan Erzurumlu arıcının arılarını güvenli bir şekilde kovanlara taşıdı.

Muğlalı arıcılar aracı kaza yapan Erzurumlu arıcının arılarını güvenli bir şekilde kovanlara taşıdı.

Ağustos ayına kadar Karedeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine araçları ile göç eden gezginci arıcılar zaman zaman yolda trafik kazası yaşıyor. Denizli'den Erzurum istikametine seyir halinde olan Erzurumlu aracı Halil Özen, Konya Aksaray yolu Karatay Kızören mevkiinde kaza yaptı.

Erzurum Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı arıcı Halil Özen'in yola savrulan arılarının toplanması ve taşınması işlemini ise Muğlalı arıcılar yaptı. Kaza yerine ulaşan Muğlalı gezginci arıcı İbrahim Kılıç ve diğer arıcılar Halil Özen'in arılarını güvenli bir şekilde diğer kovanlara aktardılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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