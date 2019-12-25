Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti
Haberler » Güncel » Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti - Haber

Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, hayatını kaybetti.

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:56
Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti

'nın ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, hayatını kaybetti.

Biri 92, diğeri 89 yaşındaki kızları ve 76 yaşındaki geliniyle yaşayan Uçar, sabaha karşı vefat etti.

Uçar'ın cenazesi, Gülağzı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir yatalak olup haberlere konu olan Uçar, kendisini ziyaret edenlere, uzun yaşamasını doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler