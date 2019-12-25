: Muğlalı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:56

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, hayatını kaybetti.

Biri 92, diğeri 89 yaşındaki kızları ve 76 yaşındaki geliniyle yaşayan Uçar, sabaha karşı vefat etti.

Uçar'ın cenazesi, Gülağzı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir yatalak olup haberlere konu olan Uçar, kendisini ziyaret edenlere, uzun yaşamasını doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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