Muğla Zirvesi'nden Yatağan'a yatırımlar

27.08.2019 15:04

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Muğla değerlendirme toplantısında alınan kararlarla hayata geçirilecek projelerin ilçenin çehresini tamamen değiştireceğini belirterek, "Yatağan değişiyor, Yatağan gelişiyor." dedi.

Başkan Tokgöz yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Muğla Zirvesinde Yatağan'a yapılacak yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Göreve gelirken beş yıl içerisinde yapmayı taahhüt ettikleri projeleri beş ay gibi kısa bir zamanda yapmaya başladıklarına dikkati çeken Toksöz, şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından İnönü Bulvarı projesi çalışmalarına ivedilikle başlanıyor. Bulvar güzergahındaki ara yollarda asfalt çalışmasına başlanıyor. Köklük Mahallesi ve Turgut Mahallesi kavşak düzenlemeleri hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda yıkılan Yava Mahallesi'ndeki tarihi köprümüzün yapımı 2020 yatırım programına alındı. Kamışdere ile Keloğlu Dereleri ıslah çalışmalarına başlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 750 bin lira hibe desteği sağlandı. 250 konteyner, bir arazöz, bir çöp kamyonu, bir iş makinesi, bir kamyon, bir hizmet aracı desteği. Bin konutluk TOKİ projesinin alınacağı ve 2021 yılı içerisinde de projelendirilerek çalışmalarına başlanacak."

Adalet Sarayı projesinin onaylandığını, katı atık döküm sahasının belirlenmesi çalışmalarının başladığını vurgulayan Toksöz, şu bilgilere yer verdi:

"Strtonikeia Antik Kentini ziyareti sırasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Muğla Zirvesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımlarında ele alınan antik kent için Karşılama Merkezi ve hizmet ünitelerinin yapımının yanı sıra antik kentin ayağa kaldırılması, restorasyonlar için 1 milyon lira ödenek ayrılması, kamulaştırma çalışmalarına hız verilmesi yönünde çalışma başlatıldı. Yatağan değişiyor, Yatağan gelişiyor. Muğla zirvesinden çıkan projelerimizin kısa sürede hayata geçirilmesi için takipçisi olacağız. Bizleri destekleyerek projelerimizin bir an evvel gerçekleşmesi konusunda destek veren başta, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, icracı bakanlarımıza, il başkanımıza ve değerli milletvekillerimize tüm Yatağanlı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi iletiyor, saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA