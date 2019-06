MUĞLA ZEYTİNDE MANTAR UYARISI

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, zeytin tanelerinin etrafını beyaz salgıyla sarıp, toprağa düşmesine neden olarak verimi düşüren 'colletotrichum' mantarına karşı üreticileri uyardı. Totoş, bu mantar türüne karşı üreticilerin zirai mücadele yapmasının şart olduğunu söyledi. Zeytin ağaçlarında son zamanlarda görülen, ağacın çiçeğine ve meyvesine zarar veren 'colletotrichum' mantarının üreticileri ciddi zarara uğratabileceği belirtildi. Yakın tarihte pek görülmeyen bir hastalık olan bu mantar cinsinin, zeytinin kalitesini düşürdüğü, bunun da yağ kalitesini doğrudan etkilediği vurgulandı. Colletotrichum mantarının zeytinin sadece çiçek ve meyvesini değil, aynı zamanda ağacın bütün sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, Giderek artan nemli hava ve ortam sıcaklığı, bu mantarın yayılmasını oldukça hızlandırmış durumda. Özellikle Gemlik ve Ayvalık çeşitlerinde bu mantara karşı aşırı hassasiyet var. Memecik çeşidi, biraz daha dirençli gruptan diyerek üreticileri uyardı.

'ORGANİK TABANLI KÜKÜRTLÜ İLAÇLAR DAHA ETKİLİ'

Zeytin tanelerinin etrafını beyaz salgıyla sarıp, toprağa düşmesine neden olan bu mantarın ekim ayında sporlarını ortama saçarak ağaca bulaştığını ve ilkbaharda uyanıp, hastalığı yaydığına dikkati çeken Totoş, bu zararlıyla mücadelenin artırılması gerektiğini söyledi. Colletotrichum mantarı ile mücadelenin birkaç yöntemi olduğunu vurgulayan Totoş, Bakırlı zirai ilaçlar, bu mantarla mücadelede çok etkili değil. Gülleci bulamacı dediğimiz ilaç veya organik tabanlı kükürtlü ilaçların bu mantara karşı daha etkili olduğunu biliyoruz. Ancak ilaçlama sırasında dikkat edilecek hususların en başında ağacı ilaçladığınız gibi ağaç taç izdüşümünü de ilaçlamanız gerekiyor diye konuştu.

'HER AŞAMASINDA MÜCADELE ETMELİYİZ'

Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünü derinden etkileyebilecek bu mantarla mücadelede herkesi duyarlı olmaya davet eden Totoş, şöyle devam etti

Bu zararlıyla mücadele etmememiz durumunda, natürel sızma zeytinyağını üretmekte giderek daha büyük zorluklarla karşılaşacağımız aşikardır. Bu mantar, zeytin yetişen bölgelerinin pek çoğunu ilgilendiren bir hastalık haline geldi. Belki öteden beri vardı ama şimdiki kadar güçlü hastalık yapmıyordu. Şu an oldukça güçlü. Eğer, biz zeytinlerimize bakmazsak hem çiçeği hem de meyveyi etkiliyor. Dolayısıyla bizi büyük ekonomik zarara uğratacak bir hastalık etkeni olarak yayılmaya devam ediyor. O nedenle her aşamasında biz bununla mücadele etmeliyiz. Çiftçilerimizin gelecekte daha iyi kazanabilmeleri, yurt dışı bağlantılı sanayicilerimizin bağlantılarını sürdürebilmesi için çiftçinin bu zirai mücadeleyi yapması şart görünüyor.

Kaynak: DHA