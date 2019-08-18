MUĞLA Zengin Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi

18.08.2019 10:45

Zengin Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 20 bine yakın zengin Lübnanlı turist, su ve dalış sporlarına büyük ilgi gösterdi.

Marmaris'e geçen salı günü çeşitli acenteler tarafından getirilen yaklaşık 20 bin Lübnanlı turist, kentteki 3 yıldız ve üzeri nitelikli, her şey dahil sistemiyle çalışan otellere yerleşti. Aralarında doktor, avukat, mühendis, işadamı ve mimarların bulunduğu varlıklı Lübnanlı turistlerin en büyük ilgisi su ve dalış sporlarına oldu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahilde bulunan 22 su sporu istasyonu, sabahın erken saatlerinden itibaren Lübnanlı turistlerle doldu. Çocuklarıyla birlikte su sporları istasyonuna gelen Lübnanlılar jet ski, banana (muz), parasaling (deniz paraşütü), hamburger ve sürat motoru gibi spor aletlerinde heyecan yaşamak için sıra bekledi. Çocuklarıyla birlikte heyecan yaşayan Lübnanlılar, keyif aldıkları o anların video ve fotoğraflarını çekti. Su sporlarıyla keyifli anlar geçiren Lübnanlılar, ardından soluğu, Kordon Caddesi'ndeki dalış sporları yaptıran özel donanımlı teknelerde aldı. 6 dalış teknesi Marmaris Körfezi'ndeki koylara gitti. Burada dalış eğitimi alan Lübnanlı kadın, erkek ve 14 yaş üzeri çocuklar, eğitmenler eşliğinde dalış yaptı. Su altı güzelliklerini keşfeden Lübnanlılar, deniz canlılarını besledi, bu anları fotoğraf ve video çektirerek ölümsüzleştirdi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, Lübnan'dan, özellikle de başkent Beyrut'dan turistler geldi. Lübnanlı turistler, su sporlarına karşı çok meraklı, onlara hizmet verebilmek için çalışıyoruz dedi.

Lübnanlı tur rehberi Abdül Nasser Damir, Türkiye çok güzel ve rahat. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Gösterilen misafirperverlikten memnunuz diye konuştu.

Marmaris'te faaliyet gösteren üç tur şirketinin Dalaman Havalimanı'ndan bir haftada tatil için yaklaşık 20 bin Lübnanlı turisti getirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA