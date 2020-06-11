MUĞLA Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı
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MUĞLA Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı

Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktıMUĞLA'nın Datça ilçesinde bir market zincirinde çalışan 24 yaşındaki Emre M. (Mert), bu sabah zabıta ekiplerinin işgal gerekçesiyle para cezası keserek traspalete el koymasına çok kızdı.

11.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:00

Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir market zincirinde çalışan 24 yaşındaki Emre M. (Mert), bu sabah zabıta ekiplerinin işgal gerekçesiyle para cezası keserek traspalete el koymasına çok kızdı. Temin ettiği bir bidon benzini üstüne döken ve kendini yakmaya kalkışan Emre M., ikna edilerek eyleminden vazgeçti.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir zincir markette görevli Emre M., bugün saat 09.30 sıralarında, yeni gelen malları transpaletle mağazaya taşımaya başladı. Bu sırada gelen zabıta ekipleri, kaldırım işgali gerekçesiyle 190 TL'lik para cezası uyguladı. Ayrıca marketin demirbaşı olan transpalete el koydu. Bunun üzerine öfkelenen Emre M., olayın ardından vakit kaybetmeden belediye binasına giderek Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile görüşmek istedi. Başkan Uçar ile toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşemeyen Emre M., daha sonra soluğu zabıta komiserinin yanında aldı. Emre M., traspaleti geri istemesine karşın talebine olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Bir bidon benzin temin eden Emre M., öfkeyle işyerinin önüne geldi. Kendini yakmak isteyen Emre M.'yi görenler polise ve sağlık ekibine bildirdi.

İKNA ÇABALARI 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem alarak Emre M.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir esnaf ile bir sivil polis memuru ellerinde yangın söndürücülerle hazır beklediği görüldü. İkna çalışmaları yaklaşık 45 dakika sürdü. Polisin, zabıta ekiplerinin almış olduğu aracın markete geri getirileceği sözünü vermesi üzerine Emre M., teşebbüsünden vazgeçti. Elindeki benzin bidonu ve çakmağı polise veren Emre M., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kendisini yakmaktan vazgeçen Emre M., olay yerinden götürülürken 2.5 yıldır bu markette çalıştığını ve bugüne kadar 10 defa para cezası kesildiğini söylerken, bu cezaların maaşından kesildiğini ifade etti.

MUĞLA Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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