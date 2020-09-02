MUĞLA Yüzen 'Ok'un haftalık kirası parmak ısırtıyor
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MUĞLA Yüzen 'Ok'un haftalık kirası parmak ısırtıyor

Yüzen 'Ok'un haftalık kirası parmak ısırtıyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesine, haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan 75 metre uzunluğunda ultra lüks donanıma sahip, Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı yat demir attı.

02.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:35

Yüzen 'Ok'un haftalık kirası parmak ısırtıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan 75 metre uzunluğunda ultra lüks donanıma sahip, Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı yat demir attı.

Marmaris Yat Limanı'nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl Ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı ultra lüks yat demirledi. Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yatın haftalık kirası, 971 bin 500 dolar olarak cep yakıyor. Marmaris'te, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerindeki yatta 12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşınabiliniyor. 75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabin bulunuyor. Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatın mürettebatının, adı gizli tutulan müşterileri almadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

MUĞLA Yüzen 'Ok'un haftalık kirası parmak ısırtıyor

Kaynak: DHA

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