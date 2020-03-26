MUĞLA Yunan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı Yunan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attıSÜVEYŞ Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıkan milyon dolarlık yat, Yunan limanlarına alınmayınca rotasını Türk kıyılarına çevirerek, Bodrum'a demir attı.

Yunan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı

SÜVEYŞ Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıkan milyon dolarlık yat, Yunan limanlarına alınmayınca rotasını Türk kıyılarına çevirerek, Bodrum'a demir attı.

Hollanda'da 1963 yılında ticari gemi olarak üretilen, 1998 yılında ise yapılan revizyonlarla İngiltere'de süper yat haline getirilen 'Chakra', Bodrum Kalesi önlerine demir attı. Tasarımıyla dikkati çeken 86 metre uzunluğundaki milyon dolarlık yatın, Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Yunan adalarında limanlara yer yok iddiasıyla kabul edilmediği öğrenilen yatın, rotasını Türk kıyılarına çevirdiği belirtildi. Dün Bodrum'a gelen yatın, koronavirüs tedbirleri kapsamında limana yanaşamadığı ve Bodrum Kalesi önüne demir attığı öğrenildi. Kiralık olarak hizmet verdiği öğrenilen yatta şu anda mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı ifade edildi. Yatın Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA