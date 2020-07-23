MUĞLA Yöresel dokumacılığı yaşatmaya çalışıyorlar Yöresel dokumacılığı yaşatmaya çalışıyorlarMUĞLA'da bir evin bahçesine kurulan asırlık tezgahları kullanan kadınlar, pamuktan yaptıkları ürünlerle dokumacılık geleneğini yaşatıyor.

Yöresel dokumacılığı yaşatmaya çalışıyorlar

MUĞLA'da bir evin bahçesine kurulan asırlık tezgahları kullanan kadınlar, pamuktan yaptıkları ürünlerle dokumacılık geleneğini yaşatıyor. Pamuktan el emeği şal, masa örtüsü, gömlek ve peştamal dokunarak, gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 kat veya daha çok sayıda ipliğin bir arada sarılması işlemini (büküm) yapanların olmaması üzerine ipek kumaş, yerini pamuğa bıraktı. Yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu mahallede kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokumacılığın yaşatılması için faaliyet gösteren az sayıda kişi, ipeğin yerine pamuğu dokuyor. Dokumacılık yapan Zeynep Karacan, kız kardeşleri Ayşen Karacan ve Nagihan Özdoğan ile evlerinin bahçesindeki asırlık tezgahlarda pamuktan el emeği göz nuru şal, masa örtüsü, gömlek ve peştamal üreterek dokumacılığı ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ürünler ise 20 TL'den 3 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Aynı zamanda dokuma kurslarında öğretmenlik yapan Zeynep Karacan, Yeşilyurt'ta dokumacılığın yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söyledi.

'FUARLARDA TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Zeynep Karacan, "Günümüzde dokuma az kişi tarafından yapılıyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR iş birliğinde kurslar açılıyor. Yeğenlerim Elif ile İsmail dokumaya çok meraklılar. Biz onların ileride bu işi yapmayacaklarını biliyoruz. Kültürümüzün çocuklarımızda yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz kumaşları mahalle meydanındaki küçük dükkanımızda satıyoruz. Yeşilyurt dokumasını fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Kıyafetler, şal, örtü, perde, peştamal olmak üzere çok çeşit üretim yapıyoruz. İşçiliğe göre fiyatlandırma yapıyoruz. Tek parça özel üretim yapıyoruz" dedi.

DOKUMANIN BÜTÜN EVRELERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

9'uncu sınıf öğrencisi Elif Özdoğan (15) ise, "Dokumayı 7 yaşındayken teyzemi izleyerek öğrendim. Onlara çıraklık yapıyorum ve gittikleri fuarlarda yardımcı oluyorum. Dokumayı seviyorum ve bütün evrelerini öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA