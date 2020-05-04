MUĞLA Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı
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MUĞLA Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı

MUĞLA Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı
04.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:03

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandıMUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan...

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da bugün villaya giderek inceleme yaptı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimatın Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmesi bekleniyor.

Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Bodrum yarımadasındaki kaçak yapıların tümü ciddi bir denetim altında. Yılmaz Özdil'in de evi denetleniyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlık yetkilileri villada gerekli ölçümleri yaptılar" dedi.

VİLLADA İNCELEME YAPTILAR

Villadaki kaçak yapıları önce uydu görüntülerinden tespit eden Muğla İl Çevre Müdürlüğü ekiplerinin, bugün villaya giderek inceleme yaptıkları da öğrenildi.

MUĞLA Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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