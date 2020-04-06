Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından şehirle bağlantılı tüm il sınırları yollarında denetimler artırıldı.
06.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:11
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından şehirle bağlantılı tüm il sınırları yollarında denetimler artırıldı.
Kaynak: AA