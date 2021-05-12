Muğla, yerli ve yabancıların vazgeçilmez adresi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerle, yerli ve yabancı turistlerin seçkin durağı haline geldiğini bildirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerle, yerli ve yabancı turistlerin seçkin durağı haline geldiğini bildirdi.

Vali Tavlı, yat turizmiyle ünlü ve mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkan Fethiye ve Göcek Koylarında incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Botu ile Fethiye ve Göcek'te bulunan koyları gezen Tavlı, mavi yolculuk rotaları ve koylardaki son durumu görerek, marina ve çekek yerleri hakkında bilgi aldı.

Tavlı, Muğla'nın Türkiye'nin deniz turizmindeki en önemli, dünyanın da sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri, eşsiz koyları, marina imkanları ile Muğla, birçok yerli ve yabancı turist ve denizcinin seçkin durağı." dedi.

Muğla'nın son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Tavlı, kentin cenneti andıran doğal güzelliklerini her mevsim yaşamak isteyenler için elverişli koşullar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç