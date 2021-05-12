Muğla, yerli ve yabancıların vazgeçilmez adresi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla, yerli ve yabancıların vazgeçilmez adresi

Muğla, yerli ve yabancıların vazgeçilmez adresi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerle, yerli ve yabancı turistlerin seçkin durağı haline geldiğini bildirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerle, yerli ve yabancı turistlerin seçkin durağı haline geldiğini bildirdi.

Vali Tavlı, yat turizmiyle ünlü ve mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkan Fethiye ve Göcek Koylarında incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Botu ile Fethiye ve Göcek'te bulunan koyları gezen Tavlı, mavi yolculuk rotaları ve koylardaki son durumu görerek, marina ve çekek yerleri hakkında bilgi aldı.

Tavlı, Muğla'nın Türkiye'nin deniz turizmindeki en önemli, dünyanın da sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri, eşsiz koyları, marina imkanları ile Muğla, birçok yerli ve yabancı turist ve denizcinin seçkin durağı." dedi.

Muğla'nın son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Tavlı, kentin cenneti andıran doğal güzelliklerini her mevsim yaşamak isteyenler için elverişli koşullar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla, yerli ve yabancıların vazgeçilmez adresi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:38:42. #1.14#

title