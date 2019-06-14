MUĞLA Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Milyon TL maliyetle yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı. Ersoy, buradaki açılışın ardından, 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödül törenine katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 buçuk Milyon TL hibe desteği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 Milyon 718 Bin TL yatırımı ile toplamda 23 Milyon 218 bin TLöye yenilenen ve günde 12 bin metreküp arıtım kapasitesine ulaşan Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Ersoy'a, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, 18, 19, ve 22'nci dönem CHP Gaziantep milletvekili ve eski turizm bakanlarından Abulkadir Ateş'in yanı sıra daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ERSOY: "ÇOK AKILLI BİR YATIRIM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'nin turizmde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Yatırımlar gerçekleştirilirken, turizm yatırımlarıyla koruma dengesi de gözetilerek gerekli olan altyapı yatırımlarını da aynı paralellikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yüzde 70'i bakanlığımız, yüzde 30'u Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile karşılanan bu yatırım güzel örneklerden bir tanesi. Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi son haliyle 2030'lu, 2040'lı yıllara kadar ihtiyacı karşılayabilecek hale geldi. Bu tesis çok akıllı bir yatırım. Her şeyden önce kademeli bir şekilde yapıldı. Günde 12 Bin metreküp arıtım kapasitesi olmakla birlikte bunlar 3 bin metreküplük kademeler halinde yapılıyor. Yani ihtiyaca göre kademeler açılıyor, ihtiyaca göre kapatılıyor. Bu işletme verimliliği de sağlıyor. Atık Su Arıtma Tesisi'nde son çıkış sisteminde ultra viyole sistemi yapıldı. Bu sistemin avantajı atık suyun iyi bir şekilde filtre edilerek, yeşil alanların da sulanmasında kullanılabilmesidir. Bununla birlikte hem atık sudan kurtulmuş oluyorsunuz, hem de suyun kısıtlı olduğu alanlarda su ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz" dedi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Bakan Ersoy tesisi gezerek bilgiler aldı.

"5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM GEREKİYOR"

2014-2019 yılları arasında Muğla ilinde 308 Milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde toplam 1 Milyar 424 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Başkan Gürün, Muğla'ya yapılması gereken altyapı yatırım miktarının 5 Milyar TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de, Ölüdeniz'in turizmde cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirerek şunları söyledi:

"Turizmin neden olduğu mevsimsel nüfus hareketlilikleri atık su yönetimlerini de etkilemektedir. Nitekim 2003 yılında Ölüdeniz için yapılan Atık Su Arıtma Tesisi, yoğun nüfus artışı nedeniyle ihtiyacı karşılayamamıştır. Bu nedenle 2035 yılı öngörüsü ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mali yardımları, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün finansal katkıları ile Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi revize edilerek Fethiye ilçemize kazandırılmıştır" dedi.

MAVİ BAYRAK'TA HEDEF BİRİNCİLİK

Ersoy, Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışının ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ve 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödüllerinin dağıtıldığı törene katıldı. Törene, Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da katıldı.

Ersoy, bir marinada gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Biz turizm gelirlerimizin büyük çoğunluğunu güneş, kum ve denizden alıyoruz. Bunu 2023 yılına kadar çok çeşitlendireceğiz. Dünyada mavi bayrak sayısı olarak 3'üncü sıradayız. Ülkemizde Antalya 1'inci, Muğla ise 2'nci sırada bulunuyor. Dünyada 1'inci sıraya yükselmek istiyoruz. Bu ulaşılmaz bir hedef değil. Çok hızlı yükseliyoruz. Türkiye turizm konusunda belli bir eşiği aştı ve yüksek rakamlara ulaştı. Çalışmalarımızın karşılığını almamız gerekiyor. Turizm gelirlerinin de aynı oranda yükselmesini hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki programın ardından, havayoluyla kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA