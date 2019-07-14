MUĞLA Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başını bir evin bahçesinin demir kapısına sıkıştıran yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki Deniz Ay'a ait evin demir bahçe kapısına bir yavru köpeğin başını sıkıştırdığını farkeden çevredekiler, durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AKS 110 ekibi olay yerine sevk edildi. Sahipli olduğu öğrenilen yavru köpek, bahçe kapısının demirleri hidrolik makas yardımıyla kesilerek, kurtarıldı. Köpeğin boynundaki, eğildiği için baskı yaptığı belirtilen metal tasma da çıkartıldı.

Mahalle sakinlerinin de meraklı bakışlarla izlediği kurtarma operasyonu sonrası, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılıp, sokağa bırakılan köpek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA