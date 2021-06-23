Muğla Yatağan Girme Ovası Sulamasının Temelleri Atıldı

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muğla'ya yaptığı yatırımlarla Muğla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muğla'ya yaptığı yatırımlarla Muğla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Muğla ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Dünya'da yaşanan küresel iklim değişikliklerinden kaynaklanan su sıkıntıları ülkemizi de etkilemektedir. DSİ olarak baraj, gölet ve sulama yatırımlarımızı her geçen yıl artırarak, Çiftçilerimizin bu durumdan en az seviyede etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla ilimizde temelleri atılan Girme Ovası Sulaması çalışmaları kapsamında Yatağan ilçesinde 21 Bin 500 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanarak; sulamada yaşanan su kayıplarının önüne geçilecek ve bölge de yetiştirilen ürün çeşitliliği ile dekar başına alınan verim arttırılacak. Bu kapsamda toplam 65 bin metre boru döşemesi yapılacak olup ayrıca; 410 adet sanat yapısı inşa edilecektir. Sulama çalışmalarının tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 38 Milyon liralık ek gelir sağlanarak, 710 kişiye daha ek istihdam sağlanmış olacak.

Kaynak: Habermetre