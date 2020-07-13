Muğla Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi
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Muğla Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile 6 şehirde pandemi sürecinde özellikle yaşlı kişilere kendilerini hakim, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 milyon lira donlandırdıkları belirlenen 17 kişi, 'Kartal...

13.07.2020 02:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 02:48

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile 6 şehirde pandemi sürecinde özellikle yaşlı kişilere kendilerini hakim, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 milyon lira donlandırdıkları belirlenen 17 kişi, 'Kartal Pençesi' verilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, getirildikleri Marmaris'te işlemleri tamamlandıktan sonra 'Çete oluşturarak nitelikli dolandırıcılık ve PKK/YPG terör örgütüne finans sağlama' suçlarından mahkemeye çıkartıldı.

Marmaris'te, iki ay önce 83 yaşındaki M.R.Ö.'yü telefonla arayan ve kendisini yargı mensubu olarak tanıtan kişi, "Adınız FETÖ üyeliğine karıştığı" diyerek endişelendirdi. Yapılan görüşme sonucunda dolandırıcılar, M.R.Ö'nün 2 milyon 400 bin lira parasını dolandırdı. Yaşlı kişinin akrabalarının şikayeti üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, dolandırıcıların yakalanması için 14 kişilik özel ekip kurdu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polislerden oluşan sivil ekip araştırma başlattı.

6 ŞEHİRDE TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

'Kartal Pençesi' adı verilen operasyonda 20 gün süreyle yapılan araştırma, inceleme ve 40 güvenlik kamera kaydı incelemesinde 17 kişilik çetenin İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve Mardin'de faaliyet halinde olduğu tespit edildi. 6 şehirde kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Marmaris ilçesinden gönderilen özel polis ekibi tarafından 15 gün süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

6 ŞEHİRDE 27 EV VE 8 İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

Teknik ve fiziki takip neticesinde delilleri toplayan özel ekip, 6 şehirdeki özel harekat polisleri ile birlikte eş zamanlı şafak vakti operasyon başlattı. 27 ev ve 8 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte jandarma ve polis kimlik kartları, 202 çeşitli ebatlarda tabanca mermisi, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda bankamatik kartı, çok sayıda cep telefonu sim kartı, bilgisayarlar, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, 2 tane ruhsatsız tabanca, dolandırıcılıkta elde edildiği öne sürülen 80 bin lira para, para aktarımında kullanılan pos cihazı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER MARMARİS'E GETİRİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, geçen perşembe günü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Poliste üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 17 kişi, çapraz sorguya alındı. Şüphelilerin bazılarının PKK/YPG terör örgütlerine para desteğinde bulunduğu, örgüte yardım ve yataklıktan sicili bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 17 kişi pazar günü saat 22.30'da geniş güvenlik önlemleri çedrçevesinde Marmaris Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin 'Çete oluşturarak nitelikli dolandırıcılık, PKK/YPG terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından savcılığa getirildiği öğrenildi.

BİR AYDA 5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları tespitler sonucunda şüphelilerin Marmaris, Ankara, İzmir, İstanbul'da 4 kişiden bir ay içinde 5 milyon lira telefonla dolandırdığı ortaya çıktı.

Muğla Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi

Kaynak: DHA

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