(MUĞLA)Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu
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Marmaris, Jandarma, Datça, Muğla, Yerel

(MUĞLA)Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu

Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü.

08.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:24

Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu

MUĞLA - Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü. Marmaris ve Datça'ya giriş çıkışlar jandarma denetiminde yapılırken, Çetibeli geçiş noktasında geçen araç sayısında yaklaşık yüzde 95 oranında düştüğü belirtildi.

Marmaris'in giriş noktaları 24 saat esasına göre kontrol altında tutulurken, araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılıyor. Marmaris ve Datça'ya tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'nda yasak öncesi geçen ay 15 bin araç geçerken yasakla birlikte geçişlerin yok denecek kadar azaldığı belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Denizli, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti.

Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından Türkiye'nin en yoğun karayolları arasında yer alan Muğla-Marmaris yolu da en sakin günlerini yaşamaya başladı. Marmaris'e giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.

Marmaris'te yaşayan ve ailesini ziyaret için İzmir'e gidip dönen bir aile Çetibeli kontrol noktasında izin kağıtlarını göstererek geçiş yaptılar. İl dışından gelenler ise izni ye acil bir durumu yoksa seyahatten men ediliyor.

(MUĞLA)Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu

Kaynak: İHA

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(MUĞLA)Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu
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