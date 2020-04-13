MUĞLA Yaralı Caretta caretta için seferber oldular Yaralı Caretta caretta için seferber oldularMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan caretta caretta için ekipler seferber oldu.

Yaralı Caretta caretta için seferber oldular

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan caretta caretta için ekipler seferber oldu. Petbulance ile bölgeden alınan caretta caretta Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilerek tedavi altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde ağa takılan yaralı bir caretta carettayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Muğla Halk Platformu gönüllüsü Gökhan Soygüder, vatandaşların haber vermesi üzerine sahilden 10 metre uzakta bitkin ve hareketsiz duran caretta carettayı bulunduğu yerden alarak kıyıya getirdi. Caretta carettanın yaralı olduğunu gören Soygüder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gönderilen petbulance ile alınan caretta caretta Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Kaynak: DHA