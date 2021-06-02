MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI
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MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanın önce yerini tespit etti, ardından da özel bir aparat yardımıyla yakaladı. Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI
MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI
MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI
MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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