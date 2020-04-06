MUĞLA Yaban ördeklerinden görsel şölen
Yaban ördeklerinden görsel şölenMUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum ilçesinde denizde sürü halinde yüzerken ve denizin üzerinde uçarken görüntülenen yaban ördekleri renkli görüntüler oluşturdu.
06.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:42
Yaban ördeklerinden görsel şölen
MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum ilçesinde denizde sürü halinde yüzerken ve denizin üzerinde uçarken görüntülenen yaban ördekleri renkli görüntüler oluşturdu.
Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe sahili açıklarına dün öğleden sonra yaban ördekleri akın etti. Denizde sürü halinde yüzerek ilerleyen binlerce ördek renkli görüntüler oluşturdu. Yaban ördekleri evinin balkonundan turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala görüntüledi.
Ördekler bir süre deniz üstünde görüldükten sonra uçarak bölgeden ayrıldı.
Kaynak: DHA