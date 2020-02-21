Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
Haberler » Güncel » Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Haber

Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyorBODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

21.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak, yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler