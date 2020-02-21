: Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

21.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

BODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak, yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Kaynak: DHA

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