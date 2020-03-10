MUĞLA Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
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Marmaris, Yaban, Güncel

MUĞLA Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı.

10.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:04
MUĞLA Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.

Marmaris ilçesinin Siteler Mahallesi Turban Mevkii civarında gece yetişkin ve yavrulardan oluşan 6 yaban domuzu ormanlık alandan şehir merkezine indi. Apartmanın üçüncü katında balkonda oturan bir kişi, sokakta yaban domuzu sürüsünün çöp konteynırı kenarlarında yiyecek aradığını fark etti. Sağanak yağmura rağmen apartmandan inen vatandaş, domuzların peşinden gitti. Yanında getirdiği darı ve meyveleri apartmanın kenarında bulunan ormanlık alana bıraktı. Domuzlar, verilen yiyecekleri yiyerek geldikleri yoldan hızla giderek ormanlık alanda gözden kayboldu.

'KARINLARINI DOYURDUM' PAYLAŞIMI

Yaban domuz sürücünün karnını doyuran ve bu anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu ile paylaştı.

MUĞLA Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MUĞLA Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

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