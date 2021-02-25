Muğla'ya yeni sağlık yatırımları
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Muğla'ya yeni sağlık yatırımları

25.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:30
Muğla'ya yeni sağlık yatırımları

Muğla ve ilçelerinde yeni sağlık yatırımlarının gelecek günlerde hayata geçeceği bildirildi.

Muğla ve ilçelerinde yeni sağlık yatırımlarının gelecek günlerde hayata geçeceği bildirildi.

AK Parti Muğla mİlletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yaptıkları yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM'de Muğla'ya yapılacak yatırımları görüştüklerini belirtti.

Muğla için oldukça verimli bir görüşme gerçekleştiği ve yeni sağlık yatırımları, ödenek, ekip ile ekipmanlar konusunda tam destek alındığı ifade etti.

Marmaris ve Seydikemer devlet hastaneleri ile yarım kalan Bodrum Devlet Hastanesinin tekrar ihaleye çıkacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde hizmete girecek 100 Yataklı Yatağan Devlet Hastanesinin bir an önce açılması, ekip ve ekipmanlarının tamamlanması, ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanımız bize özel olarak ilgileneceklerini söylediler. Yeni binasına taşınacak olan Yatağan Devlet Hastanemizin eski binasının yerine, Sağlıklı Hayat Merkezi binası yapılması konusu da değerlendirilmeye alındı. Dalaman, Fethiye ve Menteşe'ye yeni hastaneler yapılması talebimiz olumlu karşılandı. 100 yatak kapasiteli yeni Dalaman Devlet Hastanesi, 450 yatak kapasiteli yeni Fethiye Devlet Hastanesi ve 150 yatak kapasiteli yeni Menteşe Devlet Hastanelerinin 2022 yatırım programına alınacağı sözünü aldık. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemize Radyasyon Onkoloji Merkezi açılacağı ve Pet CT cihazı gönderileceği müjdelerini de aldık. Hastanemizin ödenek ve personel ihtiyacı da karşılanacak. Boşaltılan eski 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinin binasına Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılmasına da olumlu görüş aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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