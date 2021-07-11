MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
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MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti. Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI; 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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