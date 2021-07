Muğla'ya 'Mavi' yakıştı

Muğla'nın Pandemi sloganı gerçek oldu

Türkiye'de aşılanma rakamlarını açıklayan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü ilk doz aşılanma oranında Muğla yüzde 80 oranına ulaşarak pandemi başladığından bu yana kullanılan 'Muğla'ya Yeşil ve Mavi Yakışır' sloganı sonrası Türkiye'de maviye dönen ilk il oldu

MUĞLA - Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşılamada maviye dönen ilk ilk Muğla oldu. Muğla'da 18 yaş üstü birinci doz aşılanma oranı yüzde 5 Temmuz itibari ile yüzde 79,8'e ulaşırken, 6 Temmuz tarihi itibari ile bu oran yüzde 80'e ulaştı.

14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan aşılama çalışmalarında büyük bir başarı sağlayan Muğla, turizm kenti olması nedeniyle de yerleşim nüfusun yanında diğer illerden misafirleri de Havalimanlarında kurduğu aşı merkezi ile yerleşik nüfusun dışında misafirleri de aşılıyor.

Nüfusunun yüzde 53'ü kırsalda yaşayan Muğla, 12 bin 654 km2 coğrafi alanı ile de Türkiye'nin 19'uncu büyük coğrafi alanına sahip il konumunda. Pandemi dönemi başladığı günden bu yana doğası ve denizi ile 'Muğla'ya Yeşil ve Mavi Yakışır' sloganını aşılama çalışmalarını sürdüren Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin il 'Mavi' şehri olmanın gururunu yaşıyor.

"Muğla'nın birinciliği gurur verici"

Aşı olan vatandaşlar, "Hepimizin aşı olması lazım. Bizler yaşlıyız, ya çocuklarımız, torunlarımız. Onlar için aşı olmak zorundayız. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Aşı olduğumuzda hafif geçiriyormuşuz" derken bir başka vatandaş, "İki aşımı oldum memnundum. Şu anda üçüncü aşımı oluyorum. Sağlık açısından bu aşıların olunmasında fayda var. Herkes aşını olsun. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Muğla'nın aşılamada birinci olduğunu duydum. Bu bizim içini gurur verici" dedi.

Aşılama çalışmalarının başından itibaren Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında iyi bir ekip organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, amaçlarının ilk mavi il olmaktan öte, vatandaşların aşı hizmetlerinden yeteri derecede yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

"Kolektif bir çalışma yürüttük"

Gelinen noktada son iki gündür 81 il içinde Muğla'nın tek mavi il olmasının gururunu yaşadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Gencer, "Biz aşılama çalışmaları ile ilgili il düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olalım çabasında değildik. Biz verilen görevi en iyi şekilde vatandaşa sunmak ve üzerimize düşeni yapmak amacıyla ilimizde kolektif bir çalışma gösterdik. Bunu sadece İl Sağlık Müdürlüğü olarak değil, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Başhekimler, Aile Hekimlerimiz var. Bu arkadaşlarımız fazlası ile ellerini taşın altına soktular. Üzerlerine düşeni yaptılar, takip ettiler, gerekirse hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüler. Baktığınız zaman Muğla haritada görüldüğü gibi değil. Bodrum Turgutreis bir uçta, Fethiye Bekçiler bir uçta. Nüfusumuz kırsaldadır. Yarıdan fazlası kırsaldadır. Bizim personelimiz tecrübeli ve en uç noktaya kadar hizmet verebiliyoruz. Önemli olan bu hizmeti takip etmek ve organize etmekti. Biz bunu yaptık. Lojistik olarak Bakanlığımızdan her türlü desteği aldık. Hiç aşı sıkıntısı çekmedik. Kimseyi aşı yok diye kapıdan döndürmedik. Buradaki arkadaşlarımız gecelerini gündüzlerine kattılar ve fazlası ile sahada çalıştılar. İlçelerde de tek tek takip ettik. Organize çalıştık. Pandemi başladığı ilk günden bu yana her türlü desteği gördüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey ve tüm Bakanlık yetkililerine bize her türlü desteği veren herkese teşekkür ederim. İlimizde de Sayın Valimiz bize her türlü desteği ve güveni verdi. Sağlık personelimiz gece gündüz çalıştı. Onların yeri bizde ayrıdır. Ortada bir başarı varsa, bu başarı sağlık personelimizin başarısıdır. Muğlalılara da gösterdikleri yakınlık ve aşıya olan istekleri, pandemide kurallara uyma çabaları nedeniyle de teşekkür ederim" dedi.

"Mavi artık bizim sembolümüz"

Muğla'nın yeşil ormanları ve mavi denizi nedeniyle pandeminin başından bu yana slogan olarak kullandığı 'Muğla'ya mavi ve yeşil yakışır' sloganı sonrası Türkiye'de ilk mavi olan il olmasını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Gencer, "Mavi ile ilgili son olarak Mavi artık bizim için sembol bir renk haline geldi. Biz bize veriler görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Gelinen sonuçta hepimizi hoşnut eden, memnun eden bir yer. Mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun