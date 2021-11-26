Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

MUĞLA (İHA) - Muğla Meteoroloji Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarısı ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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