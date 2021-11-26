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Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

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Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarısı ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MUĞLA (İHA) - Muğla Meteoroloji Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarısı ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, Su Baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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