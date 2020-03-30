Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı - Haberler
Koronavirüs, Jandarma, Polis, Muğla, Güncel

Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Muğla'da Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında özel araçlarıyla seyahat eden sürücü ile yolcular sağlık taramasından geçiriliyor.

30.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:43
Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Şehrin Aydın, Denizli, Bafa ve Seki girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık görevlileri de görevlendirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde denetlemek amacıyla şehrin Aydın ve Denizli giriş ve çıkış noktalarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun önlemler alındığını ifade eden Vali Civelek sosyal mesafeyi gözeterek, vatandaşları 14 gün süreyle evlerinde kalmaları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Büyük şehirlerden ve çevre illerden gelen yoğun akına karşı tedbirlerin arttırıldığını belirten Vali Civelek, alınan tüm tedbirlerin virüsün yayılmasının önlemek olduğunu, vatandaşların alınan tedbirler konusunda hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıkları için duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında, Polis ve Jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerin, sağlık görevlilerince, ateş kontrolü yapıldıktan sonra kimlik ve adres bilgileri alınıyor. Şehirlerarası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor ve 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Denetlemeleri sırasında Vali Civelek'e Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Toplu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor Haberler
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi Haberler
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur Haberler
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama...
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için 'Planlanmış bir hareket' dedi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Sıla Ezgi Mola Ebru Polat Hande Yener
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Ankara Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Muğla'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbirleri arttırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 08:50:22. #1.14#
title